Nella serata dell’8 marzo, attorno alle 18, s’è verificato un frontale in via Provinciale Molinaccio a Russi all’altezza del numero civico 27, nei pressi di Guidi Arredamenti. A scontrarsi una Jeep con a bordo mamma e bambino e una Ford Fiesta condotta da un uomo di 80 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze ed elicottero ma, quest’ultimo, non è atterrato causa impossibilità di rialzarsi poi dal suolo in virtù di scarsa visibilità (dovuta all’ora). La signora e il figlio sono stati trasportati via ambulanza con ferite di media entità. L’anziano che era alla guida della vettura è stato soccorso dai sanitari del 118. Presenti anche i Vigili del Fuoco per liberare la strada dai veicoli.