Decesso Montanari. Nessun ricorso depositato: assoluzione per Daniela Poggiali

Contro la sentenza di proscioglimento per la morte del paziente conselicese 95enne Massimo Montanari non è stato depositato alcun ricorso in Cassazione: come riporta un articolo de Il Resto del Carlino in edicola oggi, si evince quindi che l’assoluzione per l’ex infermiera lughese Daniela Poggiali può essere considerata definitiva.

Montanari, all’epoca paziente della Poggiali e alla vigilia delle dimissioni, era morto all’improvviso il 12 marzo 2014 all’ospedale Umberto I di Lugo. L’ipotesi dell’accusa sosteneva gli fosse stata fatta dall’ex infermiera una iniezione letale di potassio cloruro o insulina, ipotesi sconfessata dalle motivazioni dell’assoluzione di fine gennaio: secondo il Giudice, come per la difesa, “la causa di morte naturale nel caso di Montanari resta la più plausibile”.

Ora manca solo la decisione sul fascicolo che aveva fatto partire le indagini sulla Poggiali, quello sul decesso della 78enne Rosa Calderoni, morta poche ore dopo il ricovero l’8 aprile 2014: alla condanna in primo grado all’ergastolo avevano fatto seguito assoluzioni in appello sconfessate dalle Cassazioni seguenti. L’ultimo appello il 25 ottobre era finito con la terza assoluzione, della quale però non sono ancora state depositate le motivazioni.