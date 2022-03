Dov’è la grande “generosità” dei ravennati, verso i profughi ucraini? Cercano casa in affitto da 10 giorni ma la risposta è sempre No

“Dove sta tutta questa grande “generosità” dei ravennati, nei confronti dei rifugiati ucraini?” A domandarselo è il signore Carmine Speziale. Lui, da 10 giorni, sta ospitando 5 profughi: quattro adulti e una bimba di 6 anni. Sono due nuclei famigliari, uno formato da madre, padre e una bimba di 6 anni, l’altro da due ragazze.

Sono tutti parenti di sua moglie, originaria di Mariupol, in Ucraina. In fuga dall’invasione russa sono arrivati a Ravenna, in auto, il 1° marzo e ovviamente sono stati accolti a braccia aperte dalla famiglia Speziale che, oltre ad ospitarli, li ha aiutati in tutte le pratiche per regolarizzare la loro posizione: “Siamo andati in Questura per la registrazione come “stranieri temporaneamente presenti”, siamo stati ai Servizi Sociali e all’Ausl per le vaccinazioni. Proprio oggi la bimba ha fatto l’ultima” spiega Carmine.

Nel frattempo, lui e la moglie hanno iniziato acercare una sistemazione adeguata al nucleo familiarecomposto da genitori, bimba e una cugina: un appartamento dove possanovivere “serenamente”, ma la risposta che hanno ricevuto è stata sempre la stessa: No.

“Abbiamo fatto il giro di amici e conoscenti, delle agenzie immobiliari e chiesto anche nei B&B, sia a Ravenna che nei lidi, ma appena sentono che si tratta di una famiglia ucraina ci chiudono la porta in faccia. Ci rispondono che non c’è posto” racconta deluso il ravennate, che assicura come, all’origine del rifiuto, non vi siano problemi economici: “sono ucraini che hanno disponibilità finanziaria. Il padre di famiglia lavora come comandante sulle navi” ed eventualmente Carmine farebbe da garantire per il pagamento dell’affitto dell’appartamento dove vivrebbero madre, cugina e bimba, poiché l’uomo è in procinto di rimbarcarsi.

“Quando leggo che Ravenna si è mobilitata per gli ucraini e che ci sono tante persone disposte a dare in affitto una casa ai profughi mi viene il nervoso – sbotta-. Non è vero. Noi non siamo riusciti a trovare nulla. Le agenzie immobiliari affittano solo con contratti di due o tre anni, mentre nei lidi ci dicono che è tutto prenotato per l’estate e non c’è nulla di libero”.

Carmine ovviamente ha sentito anche gli uffici comunali, sperando di trovare un aiuto tramite la rete delle disponibilità attivata nei giorni scorsi: “Anche qui non ho trovato le risposte che speravamo. Sembra che sia troppo presto per gli inserimenti in alloggi esclusivi, mentre i servizi sociali hanno a disposizione solo posti “sparpagliati” sul territorio e non riescono a garantire alla famiglia di restare unita”.

“Sono persone che hanno lasciato la propria casa di punto in bianco, sono fuggiti per cercare un po’ di pace, sono preoccupati e traumatizzati. Ora cercano solo un po’ di serenità e ovviamente l’ultima cosa che vogliono è essere separati ” spiega Carmine.

“Si parla tanto di solidarietà, ma alla fine sono solo parole vuote. Non c’è nulla di concreto” conclude amareggiato.