Lena, ucraina e mediatrice culturale a Ravenna: “Per lavoro ho assistito tanti profughi, mai avrei creduto che toccasse al mio popolo”

Ha aspettato al confine tra Ucraina e Polonia per 48 ore. Temeva di non riabbracciare mai più i suoi genitori anziani. Nell’ultima telefonata la mamma le aveva detto: “Stiamo procedendo a piedi. Non credo che ne usciremo vivi”. Poi finalmente li ha individuati tra le persone che avevano superato il confine. Con loro solo una valigia: dentro i documenti, un computer e qualche abito. Una vita intera, dentro una valigetta.

Lena Romazan è ucraina, insegna lingue straniere e vive a Ravenna dal 2012, dove lavora anche come mediatorice culturale. L’invasione russa dell’Ucraina non l’ha stupita. Come tanti ucraini temeva che accadesse ed è certa che il suo popolo lotterà fino alla fine per la propria libertà e indipendenza.

Lena proviene dalla zona occidentale dell’Ucraina, là insegnava all’università di Ivano-Frankivsk poi, per motivi personali, ha deciso di trasferitisi a Ravenna, che ora considera la sua città d’adozione. Per lei parlare dell’invasione russa della sua patria è molto doloroso in questo momento, ma lo fa con grande lucidità. “Per avere un quadro chiaro, bisogna partire dal 2014 quando nel Donbass iniziarono le rivolte dei separatisti filorussi incoraggiate e sostenute anche militarmente da Mosca. Iniziarono così le tensioni civili, cioè una ‘guerra ibrida’ che è durata 8 anni” spiega Lena.

A febbraio, quando ha saputo che sul confine bielorusso si stavano posizionando i carri armati russi, si è subito preoccupata: “Mi aspettavo l’invasione, perché già gli Stati Uniti ci avevano avvisati, ma sinceramente non mi potevo immaginare che la guerra coinvolgesse tutto il Paese. Pensavo ad un assalto a Kiev, tensioni all’est e al centro”.

“La mia città è stata tra le prime ad essere bombardata, perché considerata dai russi obbiettivo strategico militare – racconta – . Ora è un punto di arrivo per i profughi in fuga dall’invasione, diretti verso l’ovest, in direzione della frontiera ungherese e polacca. Qui i profughi vengono accolti in casa, chi può li ospita, gli offre da mangiare e li fa riposare. Poi proseguono il loro viaggio. Un viaggio della disperazione”.

“Quando ho saputo del primo bombardamento, ho contattato i miei genitori e li ho supplicati di fuggire – prosegue Lena – . All’inizio ovviamente non volevano partire, ma io ero certa che l’invasione sarebbe durata a lungo. Mio padre è anziano, recentemente ha avuto un ictus, e temevo che ci potessero essere anche problemi di carenza di medicinali”.

“Così i primi giorni, quando sentivano il segnale d’allarme che annunciava i bombardamenti, i miei genitori si rifugiavano nei bunker ma era chiaro che due persone anziane non potessero reggere a lungo in queste condizioni – sottolinea -. Poi, finalmente hanno deciso di partire. Inizialmente hanno viaggiato assieme ad un ex collega di mio padre, che gli ha dato un passaggio, ma arrivati a 30 km dal confine sono rimasti bloccati in fila tra le auto e quindi hanno deciso di proseguire a piedi. Fortunatamente hanno trovato un altro passaggio in auto e poi un altro ancora, fino alla frontiera polacca. È stato un viaggio lungo, difficile, pieno di incertezze”.

“Io li aspettavo dall’altra parte. Ero partita di corsa, non appena mi avevano avvisata che si sarebbero messi in viaggio. Alla frontiera li ho attesi per 48 ore, con il cuore in gola, temendo per la loro vita. Sinceramente non credevo che due persone anziane riuscissero a fare un viaggio così difficile e proibitivo, sotto la pioggia e la neve.” Nell’ultima telefonata, la madre le aveva detto “Partire è stato un errore, non credo ne usciremo vivi”.

I genitori di Lena erano diretti a Medyka, sul confine tra Ucraina e Polonia, ma la frontiera, a causa del forte flusso di profughi, era stata chiusa e quindi sono stati deviati a Krakovets, a 15 km di distanza. “Io li attendevo in un centro di accoglienza, allestito dal governo polacco, per evitare che le persone si recassero ai varchi – spiega Lena -. Solo quando li ho visti e li ho potuti riabbracciare, sani e salvi, ho tirato un sospiro di sollievo. Poi i volontari polacchi ci hanno aiutati a trovare un alloggio presso una famiglia, giusto per far riposare i miei genitori una notte, e ripartire la mattina dopo per l’Italia, finalmente assieme”.

Il viaggio verso Ravenna è durato due giorni, con soste in hotel per dormire. “Ora i miei genitori sono qui, a casa mia. Sono salvi, fisicamente stanno abbastanza bene ma sono molto traumatizzati. Pensano all’Ucraina e sperano di tornarvi presto ma io sinceramente non credo che rivedranno mai la propria casa” dice.

“Nella mia vita, per il lavoro che svolgo come mediatrice culturale, ho avuto a che fare con profughi in fuga dal proprio paese. Mai avrei immaginato di vivere questa esperienza in prima persona. Dover accogliere la mia famiglia, la mia gente, come profughi. Mi tornano in mente i racconti di mia nonna, orfana guerra. Lei mi parlava delle atrocità della guerra, dei morti innocenti. Mai avrei creduto che la guerra potesse tornare in Europa ed ora mi consola sapere che almeno mia nonna, morta da pochi anni, non ha dovuto rivivere questo infermo” commenta.

Lena è in contatto con amici e conoscenti che si trovano ancora a Kiev e Odessa. “Quello che stanno vivendo, assediati e sotto le bombe, è un vero incubo. Manca il cibo, perché l’esercito russo sta colpendo i punti strategici anche per i rifornimenti alimentari e stanno impedendo l’arrivo degli aiuti umanitari. È in atto una vera e propria crisi umanitaria, soprattutto nell’est e nel centro dell’Ucraina”.

Alla domanda “ti aspettavi questa “resistenza” degli ucraini?” Lena risponde ferma: “Ero certa che avrebbero combattuto, per difendere la libertà e l’indipendenza dalla Russia.” Secondo lei questa ‘guerra’ è iniziata nel 2014 con l’invasione del Donbass e della Crimea da parte dei russi. “La cosa che mi stupisce, e che forse neppure Putin si aspettava, – dice – è l’unità che gli ucraini stanno dimostrando contro l’invasore, dall’est all’ovest. C’è una resistenza totale: chi parla ucraino e chi parla russo, ora combattono contro un nemico comune; l’esercito è sul campo e i civili aiutano i militari in tutti i modi”.

Cosa accadrà? Lena non crede nel dialogo con la Russia. “Putin non ha mai rispettato alcun accordo. Ha violato i nostri confini, con il pretesto di difendere la popolazione russa presente in Ucraina, ma non esistono documenti ufficiali che attestino le persecuzioni dei russi nel Donbass né in Crimea. – spiega Lena – Gli ucraini non credono alle promesse della Russia e per questo motivo l’accordo non è facile. Noi vogliamo la pace ma più prosegue il genocidio dei civili in fuga, più sarà difficile l’accordo”.

Sull’intervento dell’Europa Lena “difende” la posizione dell’Ucraina: “Io mi sono sempre considerata una donna pacifista ma ora mi rendo conto che le armi sono l’unico modo che il mio popolo ha per difendersi. Il dialogo non sta portando a nessun vero negoziato ma aumenta solamente il numero dei civili uccisi, anche donne e bambini. So che l’Europa teme la terza guerra mondiale ma il rischio di una catastrofe nucleare lo stiamo vivendo tutti. Si valuta la gravità del conflitto mondiale, senza valutare le conseguenze che potrebbe avere il protrarsi di questa guerra. Ora aspettare ad agire è altrettanto pericoloso”.

Lena è anche mediatrice culturale alla Casa delle Culture di Ravenna, sa che ora avrà un ruolo fondamentale per aiutare i profughi che si sono rifugiati nel nostro territorio: dovrà fare da anello di congiunzione tra un popolo, quello italiano, e l’altro, quello ucraino. “L’Italia esce da due anni difficili, a causa della pandemia che ha generato anche una crisi economica. L’arrivo dei profughi dovrà essere gestito con molta attenzione, dall’Europa e dal governo italiano, collocandoli nei diversi territori ed evitando che ciò crei delle tensioni”.

“Gli ucraini che sto incontrando in questi giorni mi dicono che appena potranno, faranno ritorno nella propria patria. Non sono migranti arrivati per restare – sottolinea -. Sono profughi che, passata l’emergenza, torneranno nel loro Paese. Gli italiani li stanno accogliendo e si stanno dimostrando molto empatici ma c’è una parte della popolazione che si domanda cosa accadrà se la guerra dovesse durare molti mesi. Temo solo che quando i numeri dei rifugiati cresceranno, possano crearsi delle difficoltà nell’integrazione, che non è mai facile. Spero che vengano creati centri di accoglienza, dove vi sia assistenza medica e psicologica. Io credo che i profughi, dopo una prima fase di assestamento, cercheranno un’occupazione, magari l’inizio della stagione estiva e turistica potrà offrire delle possibilità lavorative” conclude speranzosa.