Incidente mortale al passaggio a livello posto sulla linea Ravenna-Castel Bolognese, al km 12+059 della strada provinciale “Delle Ripe” Bagnara, poco fuori Lugo, questa mattina, venerdì 11 marzo, attorno alle 10.30.

Una Polo Volkswagen, mentre transitava sull’arteria stradale provenendo da Villa San Martino con direzione Lugo, non ha fermato la sua corsa al passaggio a livello abbassato e ha centrato la sbarra finendo la sua corsa sulle rotaie. In quell’esatto momento transitava purtroppo un treno con direzione Bologna, che l’ha colpita violentemente.

A bordo c’era un uomo di più di 80 anni, lughese, che nell’impatto è rimasto ucciso sul colpo. Chi transitava dietro la Polo ha confermato che l’uomo non ha nemmeno accennato a rallentare, per cui è plausibile ipotizzare che fosse già stato colpito da un malore, tanto da non accorgersi del passaggio a livello chiuso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, oltre agli agenti della Polfer, incaricati dei rilievi del caso, coadiuvati dalla Polizia municipale della Bassa Romagna. Operativi anche i Vigili del Fuoco, per la mesa in sicurezza della strada e della ferrovia, oltre ai tecnici delle FS per ripristinare la sbarra abbattuta.

La strada e la ferrovia sono rimasti bloccati per diverse ore, per permettere gli accertamenti e la rimozione del veicolo dai binari. Attorno alle 12.45 la circolazione è però ripresa in ogni senso di marcia e sono stati ultimati i lavori al passaggio a livello.