Cotignola. Esaurito il focolaio Covid all’interno della Casa protetta. Il sindaco: “Visite dei familiari presto ripristinate”

In merito al focolaio Covid emerso a metà febbraio nella struttura per anziani di Cotignola, ieri 12 marzo il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, ha comunicato che “a seguito del nuovo screening dell’11 marzo non sono emerse nuove positività, nè tra gli ospiti nè tra gli operatori. Nel frattempo gli ultimi 4 ospiti e l’ultimo operatore si sono negativizzati. Il focolaio all’interno della struttura puó quindi considerarsi definitivamente esaurito”.

“La copertura vaccinale di ospiti e operatori ha evitato gravi conseguenze sulla salute delle persone contagiate, a differenza di quello che purtroppo avvenne nello scorso inverno quando si dovette fronteggiare il contagio all’interno della struttura senza i vaccini” prosegue il primo cittadino.

“Il gestore sta già lavorando, insieme all’Ausl, per creare al più presto le condizioni per un completo ritorno alla normale attività all’interno della struttura.

Anche le visite dei familiari saranno ripristinate nei prossimi giorni e ne verrà data opportuna comunicazione – conclude Piovaccari – . Si chiude nel migliore dei modi questa vicenda che ha tenuto in ansia la nostra comunità”.