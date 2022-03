Alfonsine, è morto Alessandro Frollo, noto gestore del distributore. “Al mondo ci vorrebbero più persone come lui”

Alfonsine piange la scomparsa del 52enne Alessandro Frollo, conosciuto da molti anche per essere il gestore del frequentato distributore di metano di Rossetta. Come lo ricordano amici e conoscenti su Facebook, Frollo era una persona molto solare e allegra, che aveva l’abitudine di offrire il caffè ai clienti o regalare una caramella ai bambini in auto, sempre con il sorriso. Nato ad Alfonsine, aveva vissuto per molti anni a Taglio Corelli, adesso viveva a Rossetta con la compagna e i figli. Prima di essere impiegato al distributore di Rossetta, aveva lavorato alla coop Cofari.

Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio lasciati sui social per ricordare Alessandro Frollo. “Ciao Alessandro, ci siamo conosciuti nel lontano 1982. E ti ricordo sempre a fare qualcosa, a lavorare a qualcosa. Ora ti saluto dopo 40 anni

Buon viaggio, buon riposo”, “Al mondo ci vorrebbero più persone come lui. Era sempre sorridente, il caffè ed il cioccolatino erano di prassi. Aveva sempre una coccola per tutti! La frase ‘ciao bella saluta a casa’ sempre”.

“Mancherai caro Alessandro. Gentilezza, simpatia, generosità alcune delle caratteristiche che ti contraddistinguevano, mantieni sempre il tuo sorriso ovunque tu sia”.

I funerali saranno celebrati oggi, 14 marzo, alle ore 14.30. Il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria di Lugo diretto al cimitero di Alfonsine, dove avverrà la tumulazione.