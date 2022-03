Giuseppa Naldoni di Godo compie 102 anni: rammenda abiti senza occhiali e ricorda ancora tutti i proverbi

Sabato 12 marzo la signora Giuseppa Naldoni di Godo ha spento 102 candeline. Per tutta la giornata si sono susseguite le visite di parenti ed amici e anche l’Amministrazione comunale, nella veste dell’assessora Jacta Gori, ha desiderato portarle i saluti e gli auguri più sinceri.

Giuseppa Naldoni ha ricordato i tempi in cui lavorava nei campi con l’instancabile marito e ha dimostrato tanto orgoglio per la sua grande famiglia composta da ben 5 generazioni: 5 figli, 4 nipoti, 8 bisnipoti e una trisnipote.

In salute e ancora in grado di svolgere le attività domestiche, la signora Naldoni non ha perso il forte senso dell’umorismo che da sempre la caratterizza e che aiuta a mantenere di buon umore anche la figlia e il genero che abitano con lei. Rammenda abiti senza occhiali e ricorda ancora a memoria tutti i proverbi che le raccontava suo padre.