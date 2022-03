Lugo. Arrestato truffatore ventenne. Si fa accreditare sul conto corrente 12000 euro di una federazione sportiva piemontese

Truffa aggravata ai danni di una federazione sportiva piemontese. E’ di quanto è accusato un ventenne arrestato a Lugo al termine delle indagini degli agenti del Commissariato Barriera Nizza di Torino, in collaborazione di personale del Commissariato di Lugo.

Tramite la registrazione di una finta pec riferibile al comitato sportivo della federazione, il giovane truffatore era riuscito a farsi accreditare 12mila euro dal conto della federazione al proprio conto.

Il giovane è stato individuato dagli investigatori del Commissariato Barriera Nizza, grazie all’analisi dei tabulati e della movimentazione bancaria, dopo la denuncia presentata dalla parte lesa nel febbraio 2021.

Secondo la ricostruzione della truffa, l’uomo, con una serie di stratagemmi, dopo essersi spacciato per un rappresentate della federazione, avrebbe convinto un dipendente della banca presso la quale il comitato sportivo aveva un conto ad effettuare un bonifico di oltre 12000 euro, per una presunta iscrizione a campionati europei. Del bonifico in realtà sarebbe stato beneficiario lo stesso soggetto.

La somma è stata recuperata dagli investigatori.