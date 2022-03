Godo, perde il controllo dello scooter e cade: 72enne ricoverato al Bufalini

Intorno alle 18,30 di ieri, sabato 19 marzo, in via Vecchia Godo all’altezza del civico 246, un 72enne ha perso il controllo del suo scooter Kymco People S cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e, dopo averlo stabilizzato, il ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, con un arto inferiore in condizioni precarie. Durante le operazioni di soccorso il paziente è rimasto cosciente e, al momento, fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale di Russi per i rilievi di legge.