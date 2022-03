Incontro per comprendere gli eventi bellici in corso in Ucraina a Cervia

Il Partito Democratico dell’Unione Comunale di Cervia ha organizzato per mercoledì 23 marzo presso la sala XXV aprile un’iniziativa per cercare di percorrere le origini del conflitto russo – ucraino e capire quali possano essere i risvolti futuri.

I relatori saranno due ospiti esperti sul tema: il deputato Alberto Pagani, membro della commissione Difesa, e la professoressa Mara Morini, docente di scienza politica presso l’Università di Genova e esperta di politica russa. Sarà anche l’occasione per fare il punto su come si sta organizzando il nostro Comune in merito all’accoglienza dei profughi ucraini.