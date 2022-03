Giovedì 24 marzo si riunisce il Consiglio comunale di Lugo

Giovedì 24 marzo alle 20 il Consiglio comunale di Lugo si riunisce in video conferenza a causa dell’emergenza coronavirus. All’ordine del giorno la surroga di componenti nelle consulte di decentramento di Lugo centro storico, Bizzuno e Belricetto. Il Consiglio sarà poi chiamato all’approvazione di cinque delibere.

La prima delibera riguarda la riapprovazione del regolamento per l’applicazione del canone unico, la seconda l’autorizzazione alla costruzione di una cabina elettrica in deroga alla distanza dalla sede stradale, la terza un’approvazione di variante agli strumenti urbanistici per il progetto di costruzione di un nuovo piazzale, la quarta la regolarizzazione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni tratti di piazza XIII giugno con approvazione dei lavori e copertura della spesa, la quinta l’adesione dell’Amministrazione comunale all’associazione Città dell’aria.

Dopo eventuali comunicazioni il Consiglio comunale proseguirà con la presentazione e discussione delle interpellanze, interrogazioni e mozioni. I cittadini potranno seguire la seduta in streaming collegandosi alla piattaforma Lifesize a questo indirizzo: http://tiny.cc/ConsiglioLugo