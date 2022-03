Ancora un incidente stradale: dopo il terribile schianto in autostrada di ieri, tra Faenza e Bagnacavallo, anche oggi si allunga il triste elenco delle vittime della strada. Questa mattina, sabato 26 marzo, attorno alle 8.30, un’auto e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate lungo via Boncellino a Bagnacavallo, all’altezza dello stabilimento di Agrintesa.

Entrambi i mezzi viaggiavano lungo via Boncellino in direzione opposta di marcia, quando l’auto, una Ford Fiesta, ha cercato di svoltare a sinistra e sulla sua fiancata si è schiantato il conducente di una moto di grossa cilindrata, una Kawasaki.

Pesanti le conseguenze per il motociclista, un ragazzo di 29 anni, che è stato condotto all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero, con codice di massima gravità. La donna al volante della Fiesta, una signora di 42 anni, è salita in ambulanza, direzione Lugo, per accertamenti.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi del caso.