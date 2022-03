Nella comunità alloggio di Mandriole “La fata fameja” è arrivata Rosita una gatta bianca e rossa, ed è subito festa

Tutti sanno ormai dell’importanza della pet therapy per il benessere delle persone. E secondo Enpa Lugo i benefici della convivenza tra gatti e persone sono davvero tanti e sono validi a qualsiasi età. Lo sanno benissimo i nonni che vivono a La fata fameja, una comunità alloggio di Mandriole in provincia di Ravenna che ospita anziani autosufficienti. Da qualche mese la loro micia che per quasi vent’anni aveva fatto loro compagnia purtroppo li aveva lasciati.

Cosicché Pamela, una volontaria di Enpa Lugo, qualche giorno fa si è presentata alla casa famiglia con in braccio una meravigliosa gatta bianca e rossa. Ovviamente dopo aver preso accordi con la responsabile della struttura, che aveva accolto con entusiasmo la proposta dell’Enpa.

Lacrime di gioia hanno accolto Rosita, così è stata chiamata la gatta, che ha subito voluto provare poltrone, letti e carezze trovando tutto di suo gusto. Rosita ora ha una famiglia allargata che la vizierà e coccolerà ogni giorno.

Il gatto rappresenta un animale da compagnia perfetto per le persone più mature perché è più autonomo rispetto ad altri e quindi meno impegnativo. Possiamo dire che sia la scelta giusta per nonni e nonne che non hanno più le energie di un tempo ma cercano comunque un affettuoso compagno di vita. I gatti sono animali tendenzialmente tranquilli e a loro basta avere a disposizione un umano da amare incondizionatamente, dice Enpa.