Cala la “delittuosità” a Bagnacavallo. Dati all’esame del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi quest’oggi in Prefettura a Ravenna, è stata esaminata la situazione della sicurezza pubblica nel Comune di Bagnacavallo, alla luce dell’Ordine del Giorno votato dal Consiglio Comunale e inviato in Prefettura sulla criminalità predatoria.

I dati statistici del 2021 raffrontati con quelli del 2019 – prima della pandemia – e del primo bimestre del 2022 hanno evidenziato un decremento dei reati commessi (- 10,24 %), con un aumento di quelli scoperti (+55,84 %), analogamente i furti hanno registrato una complessiva flessione (-41,43 %) e del 20 % per i furti in abitazione, per cui nessuna recrudescenza dei fenomeni criminosi è stata registrata, come confermato anche dal Delegato alla sicurezza dell’Unione.

Anche nel bimestre gennaio / febbraio 2022 i dati confermano il trend positivo, con un calo complessivo della delittuosità del 57, 33 % e nessuna denuncia per furti in abitazioni.

Nel corso della riunione è stato concordato di incrementare comunque i servizi nell’area in questione in occasione dei periodici rinforzi provenienti dai Reparti di supporto, sia dell’Arma dei Carabinieri che della Polizia di Stato per continuare a tenere alta l’attenzione in un’area molto sensibile della provincia ravennate.