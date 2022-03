Giornata della consapevolezza sull’Autismo: a Russi due eventi per conoscerlo e affrontarlo

In occasione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo”, il 2 aprile, il Comune di Russi ha organizzato una settimana ricca di eventi aperti a tutta la cittadinanza presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia, 10.

Dopo il doppio appuntamento di sabato 26 marzo, questi i prossimi incontri:

Venerdì 1 aprile 2022 – dalle 17 alle 19

Serata di formazione rivolta principalmente a insegnanti ed educatori: “Autismo. Una risorsa per i compagni” con la dott.ssa Psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale Sara Zanforlin. Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione

Sabato 2 aprile 2022 – ore 10.30

La settimana si chiuderà con un evento dedicato a tutti i bambini di età compresa tra 6 e i 10 anni: “L’invenzione che ho inventato” letture animate in C.A.A., per il diritto alla lettura di tutti, e laboratorio a tema a cura delle bibliotecarie.

Inoltre, sempre in occasione della settimana dedicata alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” il municipio verrà illuminato di colore blu da sabato 26 marzo a sabato 2 aprile.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia da Covid-19 con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazione:

Biblioteca Comunale di Russi

Via Godo Vecchia, 10

Tel. 0544 587640

biblioteca@comune.russi.ra.it