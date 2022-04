Manutenzione strade, nuovo passaggio pedonale e via della Repubblica: in partenza lavori pubblici a Bagnacavallo

La prossima sarà una settimana intensa nell’ambito dei lavori pubblici a Bagnacavallo. Riprenderanno infatti i lavori per il nuovo passaggio pedonale semaforico a chiamata sulla via San Vitale, all’altezza dell’incrocio tra via Pascoli e il viale della Stazione, con il rifacimento di cordoli e marciapiedi nella zona circostante. In seguito verranno montati i portali con i semafori e sarà completata la segnaletica verticale e a terra. Inoltre, sempre la prossima settimana il parcheggio di via della Repubblica, nei pressi del Circolo tennis e della scuola dell’infanzia, sarà dapprima oggetto di lavori per l’installazione di due nuovi pozzetti e di caditoie per lo scolo delle acque, poi verrà interamente riasfaltato.





Le opere riguardanti il passaggio pedonale e quelle di via della Repubblica fanno parte di un più ampio appalto che comprendeva anche il ripristino del manto stradale di alcune strade e prevede analoghi interventi in altre vie, per un importo complessivo di 150mila euro. A queste opere faranno poi seguito nei prossimi mesi altri lavori per la manutenzione e la sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni per un importo di oltre 200mila euro.