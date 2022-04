Alfonsine. Finisce con l’auto contro il muro della farmacia comunale: 64enne trasportata al pronto soccorso di Ravenna

Nella tarda mattinata del 2 aprile una donna classe 1958 è finita con l’auto contro il muro e parte di una vetrata della farmacia comunale in Corso Matteotti ad Alfonsine. La signora, probabilmente vittima di un malore, ha perso il controllo del mezzo provenendo dalla rotonda 10 aprile finendo con lo schiantarsi.

Le transenne che da anni sono montate attorno all’edificio nel quale si trova la farmacia sono state travolte e la vetrata ha logicamente subito danni dopo l’impatto con la macchina che procedeva senza controllo.

La 64enne è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Ravenna. Fortunatamente, nel momento in cui la donna ha sbandato con l’auto, non vi erano pedoni o persone in bici. Sul luogo dell’incidente intervenuta la Polizia locale (Lugo) per i rilievi.