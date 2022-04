Lavezzola. Un caso di aviaria all’allevamento: abbattute centinaia di volatili

È avvenuta ieri la soppressione da parte della Asl di Lugo di centinaia di volatili, per un caso di positività per influenza aviaria, all’allevamento Fenati di Lavezzola. “Bellissime ed innocenti creature – scrive Gaia Fenati dell’allevamento – abbattute senza alcuna pietà e la cosa ancor più ingiusta è che non sono stati abbattuti solo gli esemplari positivi, ma tutti indistintamente, compresi quelli facenti parte di specie protette da Cites. Si tratta di qualche centinaio di soggetti fra pavoni, cicogne, pappagalli, gru, oltre che oche, anatre, galline, piccioni ecc di una bellezza commovente che vivevano in un ambiente naturale consono e bellissimo”.

L’allevatrice aveva persino lanciato un appello per impedire l’abbattimento degli esemplari sani chiedendo ai sostenitori di presenziare davanti all’allevamento “con un fazzoletto bianco per una presenza pacifica e silenziosa”, ma non c’è stato nulla da fare: “Ecco le differenze tra domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile… il prima ed il dopo…” scrive la Fenati mostrando su Facebook le foto degli animali vivi e poi abbattuti. “Basta alle uccisioni di massa” chiude amaramente “bisogna salvaguardare in futuro i nostri animali ed esigere leggi che tutelino le piccole realtà”.