Poco dopo le ore 23 di ieri, martedì 5 aprile, nella frazione lughese di Ciribella, una Ford S-max nell’affrontare la curva fra via Rotaccio e via Fiumazzo ha perso il controllo e si è cappottata nel fosso alla sua destra.

All’interno del veicolo erano presenti 5 persone, 3 uomini e 2 donne di cui una alla guida. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l’auto medicalizzata, ed è stato pre allettato l’elicottero di Bologna, successivamente annullato.

Dei cinque feriti solo uno destava forti preoccupazione ed è stato trasferito al Bufalini di Cesena, mentre gli altri quattro occupanti del veicolo sono stati trasportati all’ospedale di Lugo con codici di minore gravità.

Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale della Bassa Romagna, oltre a una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.