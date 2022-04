Maltempo. Il vento abbatte un albero in pieno centro a Godo

Sono state centinaia le operazioni di soccorso – iniziate nel pomeriggio di ieri e proseguite nella notte – condotte su tutto il territorio dai Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dal forte vento.

In particolare, le squadre di pompieri sono intervenute per la rimozione di alberi pericolanti, cartelli stradali divelti e per la messa in sicurezza di coperture e porzioni di edifici danneggiati dalle raffiche spirate con violenza.

In alcune aree della regione oltre al forte vento si sono registrate brevi grandinate. A Godo un albero è precipitato in strada.