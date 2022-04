Lettera per Simone. I compagni di squadra: “Al campo di atletica ogni cosa ci riconduce a te. Ti dedicheremo ogni allenamento, ogni gara, ogni vittoria”

È passata una settimana dalla tragica morte di Simone. Un lutto che ha colpito tutta la comunità ravennate, oltre che i famigliari e le persone che lo conoscevano personalmente, increduli difronte a quanto accaduto, in una drammatica mattina di aprile, sui binari, al passaggio di un treno.

Dopo il preside dell’Istituto tecnico che il giovane frequentava, anche la squadra di atletica di cui Simone faceva parte ha voluto esprimere il proprio dolore, in una toccante “Lettera per Simone”.

“Simone, stiamo ancora cercando – senza trovarle – parole adatte ad esprimere il dolore che proviamo, incessantemente, da quel momento; eppure eccoci qua, a salutarti e ad auspicarti tutta la pace e la serenità che meriti.

In questi giorni, al campo di atletica, l’atmosfera è surreale: molte persone sono presenti, poche riescono ad allenarsi, tutte piangono. Proviamo a farci forza l’uno con l’altro, ma siamo ancora troppo deboli e la tristezza ci avvolge completamente, soffocandoci; la notizia della tua scomparsa è stata improvvisa, terribile, inaspettata. Non eravamo pronti.

Abbiamo pianto forte, senza sosta, fino ad esaurire le lacrime mentre mille pensieri affollavano le nostre menti correndo veloci e generando un senso di frustrante impotenza che ci ha fatto sentire soli anche se circondati da amici, sopraffatti dal dolore ed incapaci di controllare le emozioni seppure pietrificati, con lo sguardo assente, perduto nel vuoto.

Ogni cosa ci riconduce a te, dalla panchina su cui mille volte ci siamo fermati a parlare, al manto di pista che ha fatto da sfondo per anni ai nostri allenamenti; e così riaffiorano i ricordi di episodi che abbiamo condiviso, lasciando impresso un sorriso che, anche debole e fugace, si espande mosso dall’affetto e spinge verso l’alto gli occhi rossi e gonfi di lacrime fino a socchiuderli.

Da qui cerchiamo di ripartire, da un sorriso – come tu avresti voluto. Il colpo è stato duro, ci ha raggiunto dritti alla bocca dello stomaco, facendoci rovinare a terra; ma vogliamo rialzarci e renderti fiero di noi, dedicandoti ogni allenamento, ogni gara, ogni vittoria, ogni pensiero, sostenendoci a vicenda.

Ci stringiamo affettuosamente attorno alla tua famiglia augurandoti, per l’eternità, tutta la felicità che ci hai regalato nella troppo breve permanenza al nostro fianco.

Buon viaggio Simo!”

Atletica Lugo, la tua squadra, i tuoi compagni