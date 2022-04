Scontro tra due auto a Villanova di Bagnacavallo: una vettura ribaltata, 30enne al Bufalini

Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 aprile, all’incrocio tra via Cocchi e via Aguta a Villanova di Bagnacavallo.

Una Citroen C3 condotta da un 30 enne, dopo essersi scontrata con una Alfa Romeo Giulietta, ha successivamente danneggiato la recinzione di un’abitazione e una Peugeot 307 parcheggiata nel cortile, terminando poi la sua corsa a ruote all’aria a ridosso dell’abitazione.

Il giovane è stato trasportato al Bufalini di Cesena in elicottero, ma cosciente. A bordo dell’Alfa Romeo Giulietta una coppia di 61 anni, di cui solo il conducente è stato trasportato in ospedale a Lugo con codice di bassa gravità. Sul posto la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.