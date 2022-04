Il meteo per Pasqua e Pasquetta resta un’incognita. Bel tempo fino a venerdì 15 aprile

Meteo per Pasqua 2022 ancora in fase di assestamento, ma dai primi dati forniti, le previsioni vedono l’arrivo di una saccatura di pressione di origine scandinava, con probabile minimo depressionario al largo del mar Ionio. È il pronostico, ancora non definitivo, riportato da 3bmeteo.com per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta 2022 in Emilia-Romagna. Quindi per chi si sta chiedendo come sarà il tempo durante queste vacanze in vista di possibili viaggi o ritrovi in famiglia, non è esclusa una brusca virata, proprio per il weekend delle feste pasquali. Per quanto riguarda la nostra provincia, ecco le previsioni previste per queste vacanze pasquali.

VENERDÍ 15 aprile 2022

A Ravenna dopodomani tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3318m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.ancora alta pressione sull’Emilia Romagna con tempo stabile e cieli leggermente offuscati da nubi alte in transito. Venti deboli orientali. Temperature in aumento, punte fino a 25/26°C. Mare quasi calmo.

SABATO 16 APRILE 2022

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con piogge e rovesci (non esclusi isolati temporali) in esaurimento serale con ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Temperature massime fino a 21/22°C.Mare da poco mosso a localmente molto mosso.

DOMENICA 18 APRILE

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Mare da molto mosso a mosso.

LUNEDÍ 19 APRILE

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare poco mosso.