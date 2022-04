Altalene e giochi inclusivi nei parchi per bambini di Bagnara di Romagna

Il Comune di Bagnara fa sapere che nell’area giochi Giorgiolina è arrivata ed è stata installata, la nuova altalena doppia con un rinnovato pavimento antiurto.

Nei prossimi giorni verrà montato anche un gioco a molla inclusivo, a forma di balena, che vuole essere “un piccolo ma speriamo significativo segnale di attenzione per i bimbi con disabilità”, spiegano dal Comune.

Si procederà anche ad alcuni lavori di manutenzione degli altri giochi fra Giorgiolina e Giardini Pubblici accanto alla Rocca, dove verrà presto sostituito anche il gioco altalena tronco.

L’operazione avviene grazie ad una collaborazione e compartecipazione del Comune di Bagnara e ASD GIVES di Bagnara. Il Comune ringrazia per il contributo lo Studio Medico Carla Arniani, il Comitato Gemellaggi di Adelmannsfelden, Errani Iolanda (donazione in memoria di).