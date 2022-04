La polemica su “Bella Ciao”. La Dirigente Scolastica: “la scelta della docente è pienamente legittima”. La Giunta di Faenza: “vicenda assurda”

La storia è ormai conosciuta. Si tratta del “compito” su Bella Ciao assegnato ai ragazzini da una insegnante di musica di Faenza, contestato da una famiglia faentina e impugnata da un consigliere comunale del centrodestra di Faenza (Padovani, che fu candidato Sindaco nel 2015) e da un consigliere regionale leghista di Faenza (Liverani) perché la canzone sarebbe troppo politica e troppo di parte e non dovrebbe entrare nella scuola. Sull’argomento ci sono state molte prese di posizione e si è fatto molto rumore.

Da ultimo interviene la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” Marisa Tronconi, che intende mettere alcuni puntini sulle i di questa vicenda piuttosto tragicomica. “Indubbiamente questi anni pandemici sono stati difficili e hanno irrigidito i comportamenti sociali; li hanno resi, a volte, furiosi e intolleranti, anche nei confronti della scuola, che è un organismo complesso, delicato, a cui si deve riguardo, pazienza, nella tessitura costante delle relazioni. – dice Tronconi – Ora il gesto di fotografare la pagina di un diario e di spedirla ad un politico perché quella Scuola sia stigmatizzata con scandalo pubblico: si fa politica di fronte a bambini di 12 anni, non si dà il compito di grammatica e altre considerazioni, è un metodo troppo semplificante, plateale e non riguardoso. La professoressa di musica ha dato per compito lo studio a memoria delle parole di “Bella Ciao”: possiamo dire che ha usato un metodo “antico” , imparare a memoria, e uno contemporaneo, “costruire un video”. L’insegnante ha proposto una canzone che rappresenta universalmente il desiderio di libertà e, storicamente, un percorso antifascista. Non credo che questo sia un gesto politico, perlomeno non nel senso “partitico” del termine.”

“È grave l’intrusione di politici sulle scelte della scuola. Questa decisione può non essere piaciuta ad una famiglia, ad un genitore e allora si discute, si scrive alla professoressa chiedendo spiegazioni, in uno scambio viso a viso all’interno del patto educativo. L’esperienza scolastica è un momento cruciale per la vita di bambini e giovani che si approcciano alle relazioni, al confronto con i pari, all’individuazione e strutturazione della propria personalità, nella creazione di un loro spazio sociale diverso dalla famiglia. – scrive ancora Tronconi – La scuola, in un certo senso, ha bisogno di “separatezza”, di “appartatezza”, perché lì si deve crescere con serenità. Le cose semplici non sono mai facili, sono faticose e complesse, l’apertura mentale, lo spirito critico vanno sostenuti come obiettivi importanti. La scelta della docente è pienamente legittima, inserita in un percorso storico, il 25 Aprile, che è una data di cui tutti i cittadini dovrebbero conoscere il significato. Si deve studiare con passione l’Inno d’Italia, Va’ pensiero, il Risorgimento, la Resistenza, tutto ciò che forma la coscienza storica dei cittadini e si deve conoscere la Costituzione e le Istituzioni della nostra Repubblica e dell’Europa. Inoltre si deve stare vicino ai giovani, agli adolescenti che, in questi anni, hanno visto aumentare alcune fragilità, incertezze, pensieri difficili. Tutto ciò va fatto insieme, scuola e famiglia, con funzioni diverse, con interscambio e con reciproche autonomie. La libertà di insegnamento è un valore fondante, di garanzia e responsabilità pubblica” conclude la Dirigente Scolastica.

Giunta comunale di Faenza: “la polemica innescata dal capogruppo Padovani è assurda e priva di qualsiasi fondamento”

“Riteniamo la polemica innescata dal capogruppo Padovani sulla scelta di un insegnante di musica delle scuole Bendandi di assegnare come compito lo studio di “Bella Ciao” assurda e priva di qualsiasi fondamento. Come hanno già fatto notare molti, confondere come di parte un canto universale come Bella Ciao che simboleggia la lotta al nazifascismo e il desiderio di libertà, significa avere una visione distorta della realtà, della storia e dei valori fondativi della Costituzione che ci unisce tutti, come Istituzioni pubbliche e come comunità civile. Bella Ciao rappresenta musicalmente quell’humus storico, culturale ed emotivo su cui si fonda la nostra Repubblica, che prescinde da ogni interpretazione, queste si di parte e strumentali, della Lega. La questione non meriterebbe di essere stigmatizzata ulteriormente, se non per un altro aspetto su cui riteniamo doveroso prendere posizione: il sottointeso attacco alla scuola e al ruolo degli insegnanti. La missione della scuola è di far crescere gli studenti attraverso lo studio, arricchito da attività ed esperienze dirette che diano strumenti per riflettere su quanto la storia ci insegna e consolidare le proprie consapevolezze. Un compito educativo importante e delicato che i dirigenti scolastici e gli insegnanti svolgono in continuo dialogo con la comunità e le istituzioni – si pensi ad esempio ai progetti di educazione civica e di consulta dei ragazzi – in un patto reciproco per ribadire assieme l’importanza dei valori della democrazia, della libertà e della solidarietà. Per questo esprimiamo solidarietà e vicinanza all’insegnante e all’istituto comprensivo Bendandi, coinvolti da una polemica che svilisce non solo loro ma il sistema educativo nel suo insieme.” Così la Giunta comunale di Faenza.