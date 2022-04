Sono state consegnate oggi, sabato 16 aprile, davanti al municipio di Russi, uova e colombe pasquali donate ai bambini ucraini che sono ospiti nel territorio di Russi. L’idea è partita dalla Protezione Civile provinciale, alla quale hanno aderito anche i volontari del Nucleo di Protezione Civile di Russi. Un gesto spontaneo venuto dal cuore di tutti i volontari, per dare la possibilità ai bambini e agli adulti di passare una santa Pasqua in serenità. Con i 7 nuovi arrivi di ieri, ospitati presso l’appartamento della canonica di Pezzolo, nel territorio russiano sono presenti 15 bambini e 11 adulti, sistemati presso abitazioni di parenti, amici e parrocchia. Erano presenti alla donazione numerosi volontari della locale protezione civile, capitanati dal loro presidente Fabrizio Tontini, mentre per l’amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Anna Grazia Bagnoli e l’assessore Monica Grilli.

