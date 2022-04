Schianto violentissimo ieri sera, lunedì 18 aprile, attorno alle 20 in via Rio a Solarolo, in prossimita del cimitero. Una BMW 320 station wagon, condotta da un 28enne di Cotignola, è uscita di strada, finendo nel fosso che costeggia la carreggiata e andando a schiantarsi contro il muretto di cemento di un ponticello.

L’auto a quel punto è stata rimbalzata sull’altro lato della strada e si è fermata contro il guardrail opposto. Per estrarre la vittima dalle lamiere accartocciate e prestare i primi soccorsi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto gli operatori del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma è stato l’elicottero proveniente da Bologna che ha poi raccolto il giovane, a lungo rianimato, per condurlo all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche.

Sul posto i carabinieri di Faenza per i rilievi di rito.