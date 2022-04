Incidente di Pasquetta a Solarolo: troppo gravi le ferite, il giovane di Cotignola non ce l’ha fatta

Troppo gravi i traumi riportati nello schianto: il giovane alla guida della BMW che lunedì sera si è schiantata lungo via Rio a Solarolo non è riuscito a farcela ed è deceduto all’ospedale Bufalini, poco dopo l’arrivo.

Si chiamava Luca Bandini ed era originario di Cotignola.

Saranno i Carabinieri di Faenza, intervenuti per i rilievi di rito, a determinare le cause del drammatico incidente che lo ha portato a perdere il controllo dell’auto, schiantarsi contro il terrapieno nel fosso, per poi volare sull’altro lato della strada e fermarsi contro il guardrail.