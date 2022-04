Una Panda si ribalta sull’Adriatica all’incrocio con via Canala, due i feriti in modo serio

Nella tarda mattinata di ieri 18 aprile una Panda si è ribaltata nel fosso sull’Adriatica, all’incrocio con la via Canala. Le cause sono in corso di accertamento, ma probabilmente l’auto è venuta in contatto con una Range Rover prima di ribaltarsi. Ferite in modo serio le due persone a bordo dell’auto, una coppia della provincia di Bergamo. In particolare, la donna è stata trasportata a Cesena in elicottero.

Il conducente della Range Rover non ha invece riportato particolari conseguenze, se non qualche trauma. L’Adriatica è rimasta chiusa per quasi un’ora.