Verso le 21 di martedì 19 aprile, sulla provinciale Naviglio fra Bagnacavallo e Cotignola, una Citroen C3 ha tamponato violentemente un mezzo agricolo che procedeva in direzione Cotignola. La Citroen ha poi terminato la sua corsa nel fosso alla sua sinistra, praticamente distrutta, mentre il mezzo agricolo, formato da trattore che trainava un rimorchio con sopra un altro trattore agricolo, ha proseguito la sua corsa e solo successivamente il conducente si è accorto dei danni subiti dal rimorchio.

L’allarme ai soccorsi è stato dato da persone che erano in un vicino ristorante, sul posto sono giunti tempestivamente il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e, constatata la gravità delle condizioni del 45 enne a bordo della vettura, hanno fatto decollare l’elicottero di Bologna.

Foto 3 di 4







I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare l’uomo dalle lamiere ed affidarlo ai sanitari. Dopo la stabilizzazione, l’uomo, residente a Bagnacavallo, è stato trasportato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La strada è stata chiusa per molto tempo, per permettere agli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna di effettuare i rilievi di legge e capire la dinamica del sinistro. Con loro anche i carabinieri del Radiomobile di Lugo per monitorare la viabilità.