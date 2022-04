Frontale tra due auto tra Faenza e Marzeno: gravi i due conducenti

Oggi pomeriggio, giovedì 21 aprile, alle ore 16 circa su via Modiglianese, tra Faenza e Marzeno, è avvenuto un terribile scontro frontale tra due auto, una Nissan Micra condotta da una donna del ’58 di Tredozio e una Fiat Qubo condotta da un uomo del ’74 di Faenza.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica: dopo essere stati estratti dalle auto con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, i due feriti sono stati trasportati col codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale della Romagna Faentina per i rilievi del caso e per far luce sulla dinamica dell’incidente, non ancora chiara.