Bassa Romagna. Sillaro sotto osservazione per innalzamento del livello delle acque

L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un’allerta meteo arancione (rischio medio) per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagna.

Mentre le piogge tenderanno a esaurirsi nella giornata di venerdì 22 aprile, per sabato 23 aprile è previsto un innalzamento del livello delle acque, con superamento in alcuni punti della soglia di attenzione (per la Bassa Romagna è interessato il Sillaro).

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze

E’ necessario mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.

allerta 25_2022