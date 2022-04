Ingerisce soda caustica, l’assessore Mazzolani: “Ancora in rianimazione, per fortuna la nostra sanità è un’eccellenza”

L’assessore cervese Enrico Mazzolani, a pochi giorni dall’incidente di cui è stato vittima in cui, come ha spiegato lui stesso sui social, ha ingerito per errore soda caustica mentre stava pulendo la friggitrice del locale “Trucolo” di cui è proprietario, aggiorna tutti sul proprio profilo Facebook: “Visto i tanti msg che mi chiedono come vada – scrive Mazzolani – approfitto di Fb così vi raggiungo più facilmente”.

“Purtroppo sono ancora in rianimazione – spiega – ma lo spirito è alto. Quello che mi è successo non si risolve così facilmente. Per fortuna la Sanità della Regione Emilia Romagna è assolutamente un’eccellenza. Massima professionalità, nulla è lasciato al caso: si è seguiti a vista da ottimi medici e infermieri super preparati. Solo quando ti capita qualcosa di brutto ti rendi conto di quale sia il valore di tutto questo e come siano investiti bene i soldi”.