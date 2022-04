Tragedia in autostrada tra Ravenna e Bagnacavallo: operaio muore investito da un’auto

Ancora una tragedia sulle strade a poca distanza dall’incidente mortale di ieri tra Marzeno e Faenza: intorno alle 16.20 di oggi, venerdì 22 aprile, sull’autostrada D14 Diramazione di Ravenna, a un centinaio di metri dalla stazione di servizio di Sant’Eufemia tra le uscite di Ravenna e Bagnacavallo (all’altezza del km 19), un operaio 41enne rumeno che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione stradale sulla corsia nord è stato investito da una Mitsubishi guidata da un 35enne. La vettura, che pare stesse uscendo dalla stazione di servizio, ha poi arrestato la sua corsa dopo una settantina di metri, impattando contro il guard rail sulla destra.

Nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica e che hanno tentato di rianimare l’uomo per oltre 35 minuti, per l’operaio non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Malgrado la tragedia, non c’è stata pressoché nessuna ripercussione sulla viabilità, che scorre normalmente. Informato il magistrato di turno, sul posto è giunta anche la Polizia Stradale e il personale della Direzione III Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Da Autostrade per l’Italia fanno sapere tramite nota scritta che l’operaio “era impegnato in operazioni di manutenzione stradale correttamente presegnalate sui pannelli a messaggio variabile e in prossimità del luogo con appositi sistemi di segnalazione”.