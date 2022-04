Operaio morto in autostrada: il cordoglio e la vicinanza alla famiglia di Autostrade per l’Italia

La Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia esprime, a nome di tutta la comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio dell’impresa impiegata per conto di Aspi nelle attività manutenzione stradale sulla Diramazione di Ravenna.

Il Direttore di Tronco di Bologna di Aspi, Stefano Vimercati, appena appresa la notizia, insieme al personale della divisione ha offerto la

massima collaborazione alle autorità competenti impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’evento: “Esprimo a nome mio e di tutta la

società la più sentita vicinanza alla famiglia del lavoratore e la massima disponibilità a contattare, appena possibile, i familiari toccati dal

tragico evento per offrire ogni supporto concreto in questo momento di dolore”.