Ravenna, bimbo ricoverato per salmonellosi. Negative le analisi Nas sull’ovetto di cioccolato sequestrato

Come riporta un articolo di Repubblica Bologna, non sono state trovate tracce di salmonella nell’ovetto Kinder sequestrato nei giorni scorsi a Ravenna, dopo che un 12enne era stato ricoverato in ospedale per essersi sentito male in seguito all’ingerimento del famoso dolcetto e al quale è poi stata diagnosticata la salmonellosi.

Anche la sorellina era stata male, anche se in misura minore. Le analisi dei Nas, effettuate dopo l’allarme dei genitori su un ovetto che faceva parte della confezione a cui apparteneva quello mangiato dal bambino, hanno però dato esito negativo.

Il sospetto sul noto ovetto era nato in seguito ai casi spuntati nel nord Europa, dopo che era stato rilevato il ceppo di salmonella nello stabilimento belga di Arlon. Nessuna traccia, invece, è stata rilevata nello stabilimento di Alba dove vengono realizzati i prodotti per il mercato italiano.