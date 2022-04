77° anniversario della Liberazione, il programma delle celebrazioni a Lugo e nelle frazioni

Tornano a Lugo, città medaglia di bronzo al valor militare, le celebrazioni in presenza del 25 aprile, giornata della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Il programma di Lugo prevede la celebrazione del 77° anniversario della Liberazione alle 9.30 di lunedì 25 aprile in Piazza dei Martiri con intervento del sindaco Davide Ranalli e letture dell’attore Gianni Parmiani.

Alle 10.15 presso il ponte della San Vitale sul fiume Senio ci sarà la deposizione delle corone al cippo dei Martiri del Senio e, a seguire, la partecipazione dei lughesi alla camminata “Nel Senio della memoria” che ritorna dopo le limitazioni per il contenimento della pandemia degli scorsi anni. Alle 10.30, all’interno della camminata, il concerto blues di Settanta volte vince (Vince Vallicelli, Marta Celli, Antonio Gramentieri, Enry Moretti, Gianni Perinelli) dedicato agli otto martiri del Senio. A seguire, lungo l’argine di San Potito, l’associazione Amici di San Potito accoglierà i camminatori con “Caro amico del Senio ti racconto il fiume”. Alle 15 la quarantesima edizione della Pedalata di Primavera con partenza dal parcheggio Cevico.

Molto ricco anche il programma nelle frazioni dove il 77° anniversario della Liberazione verrà celebrato con diversi appuntamenti.

A Voltana, alle 8, partenza da piazzale del Popolo del corteo per la deposizione delle corone ai cippi dei voltanesi caduti a Giovecca e Belricetto. Alle 9 nella chiesa parrocchiale la celebrazione della santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alle 10 da piazzale del Popolo la partenza del corteo, preceduto dalla banda musicale, per la deposizione delle corone ai cippi dei partigiani caduti con arrivo in piazzetta Staffette Partigiane dove si terrà la celebrazione con la partecipazione dei rappresentanti dell’ANPI e dell’assessora al Welfare Lucia Poletti.

A Giovecca, alle 10.30, partenza da Casa Dalbuono del corteo per la deposizione delle corone ai cippi e alle 11 celebrazione al Monumento ai Caduti. Sarà presente l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi.

A San Bernardino e Belricetto, alle 10 partenza dei cortei dalle rispettive Case del popolo per il piazzale del cimitero dove, alle 10.30, ci sarà la celebrazione. Alle 11 partenza per la deposizione delle corone ai cippi dei caduti. Sarà presente il vicesindaco Pasquale Montalti.

A Cà di Lugo, alle 9.30, ritrovo al Centro civico per la celebrazione e partenza del corteo per la deposizione della corona al cippo dei Bartolotti sul ponte del fiume Santerno. Sarà presente l’assessora al Decentramento Veronica Valmori.

A San Lorenzo, alle 10.15, ritrovo in piazza 8 marzo e partenza per la deposizione della corona presso il cimitero. Alle 10.30, partenza da piazza 8 marzo per deporre la corona presso il monumento ai caduti e alla lapide in memoria di Paolo Medici presso il Centro civico. Dove, alle 11, si terrà la celebrazione. Alle 12.30, nel parco del Centro civico maccheronata e pranzo al sacco con musiche popolari. Sarà presente l’assessora al Decentramento Veronica Valmori.

A Villa San Martino, alle 10.15 ritrovo nell’area verde intitolata ai caduti del Polverificio Randi e alle 10.30 partenza del corteo verso il cippo, vicino alla chiesa Arcipretale, intitolato ai caduti della seconda guerra mondiale dove si terrà la celebrazione. Sarà presente l’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi.