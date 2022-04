Camerlona, ragazza di 19 anni muore in un incidente, in 4 fuori strada con l’auto

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile, una ragazza di 19 anni di Argenta – Desire Baldi, diciannove anni compiuti il 21 aprile – è morta in un gravissimo incidente accaduto poco dopo le 2:00 a Camerlona. Una Citroen C3 con a bordo 4 giovanissimi, due ragazze e due ragazzi, viaggiava sulla statale Adriatica quando, in prossimità della curva di Camerlona, chi era al volante ha perso il controllo dell’auto. L’auto ha impattato prima a destra contro il guard-rail e poi si è ribaltata più volte fuori dalla carreggiata opposta. Nell’impatto, una delle ragazze purtroppo è finita fuori dall’abitacolo ed è rimasta schiacciata dall’auto.

I mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare i ragazzi e soccorrerli ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Due ragazzi sono stati portati all’ospedale di Ravenna in condizioni non gravi, un altro al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sono in corso le indagini per capire le cause dell’incidente.

L’auto incidentata e la ragazza che ha perso la vita