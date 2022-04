Ravenna, processione bagnata dalla pioggia per la Madonna Greca, dopo due anni di pandemia

Oggi, domenica 24 aprile, dopo due anni di pausa a causa della pandemia, è tornata la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi. Alla processione bagnata dalla pioggia hanno partecipato anche le rappresentanze delle comunità ortodosse. E “si camminerà insieme, dietro alla Madonna per invocare la pace soprattutto in Ucraina”, aveva spiegato padre Luca Lukanowski, rettore del Santuario di Santa Maria in Porto, dove è conservato il bassorilievo della Vergine Greca.

La Festa della Madonna Greca è iniziata venerdì, quando la sacra effigie è stata accolta alle 20,30 nella chiesa di Marina di Ravenna per il Rosario all’accoglienza. Oggi la sacra immagine è poi giunta come da tradizione al porto di Ravenna e da qui portata in processione fino al Santuario di Santa Maria in Porto, dove l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha celebrato la messa.

Le celebrazioni proseguiranno fino a giovedì 28 aprile.