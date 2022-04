Tragedia sul Canale Destra Reno ad Alfonsine: muore pescatore di 49 anni

Un pescatore amatoriale di 49 anni è annegato per cause ancora in fase di accertamento nella notte fra il 23 e il 24 aprile. Dopo che è stato dato l’allarme per la sua scomparsa sono scattate le ricerche: l’auto dell’uomo è stata trovata presso il Canale Destra Reno ad Alfonsine. A quel punto i Vigili del Fuoco di Ravenna, i sommozzatori da Bologna più unità specializzate nella ricerca delle persone scomparse hanno concentrato i loro sforzi sul tratto di fiume.

Le ricerche sono andate avanti fino alle 4, quando i sommozzatori hanno trovato il cadavere dentro il canale. Si sta cercando di capire se l’uomo sia morto per un malore o sia accidentalmente scivolato in acqua e poi sia annegato.