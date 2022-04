Dalla pandemia alla guerra: quanto è difficile parlare di eventi traumatici con i nostri figli?

Ci sono momenti nella vita in cui accadono cose difficili da raccontare ai nostri figli. Dovere affrontare argomenti come la guerra e la pandemia, può trovare i genitori impreparati o in difficoltà sulla scelta delle parole da usare. I bambini sono esseri ancora fragili, che vanno accompagnati nel loro percorso di crescita rispettandone i tempi e le emozioni.

Per questo motivo l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso i Servizi alla Comunità e il Servizio SeiDonna, in collaborazione con il Centro per le Famiglie dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi, organizza due incontri online gratuiti su questi temi, aperti a tutti i genitori, per confrontarsi con esperti del settore, disponibili a rispondere a dubbi e domande.

Martedì 26 aprile 2022 – Ore 20.30 – Come affrontare queste tematiche con i bambini dai 6 ai 10 anni

Martedì 3 maggio 2022 – Ore 20.30 – Il dialogo con i ragazzi pre e adolescenti

Conducono gli incontri: MILENA ROMBOLI Psicologa e Psicoterapeuta, operatrice del Centro per le Famiglie dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, RENATO DENTI Psicologo Psicoterapeuta, volontario presso il Centro per le Famiglie Ravenna e Servizi alla Comunità Cervia.

Gli appuntamenti si terranno online su piattaforma Zoom Meeting. Per informazioni, prenotazioni e link per il collegamento: Servizio SeiDonna 0544.979266 – seidonna@comunecervia.it