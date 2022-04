Due stranieri arrestati alle porte di Ravenna con oltre 20 chili di cocaina

Due giovani cittadini romeni da poco arrivati in Italia, sono stati arrestati venerdì pomeriggio 22 aprile dalla Guardia di Finanza alle porte del centro di Ravenna con oltre 20 chili di cocaina per un valore stimato sul mercato di più di un milione di euro. Come riporta l’Ansa, i due sono stati controllati verso le 17.30 a bordo di un furgoncino.

Poco dopo, anche con l’ausilio di una unità cinofila, i militari hanno trovato in un doppio fondo venti panetti di droga del peso di circa un chilo l’uno. Sotto sequestro anche quasi 11 mila euro in contanti, carte di credito e alcuni telefoni cellulari. I due romeni, dopo la convalida del loro arresto, si trovano ora in custodia cautelare in carcere a Bologna.

Sempre venerdì a Ravenna la Polizia, questa volta di mattina, ha arrestato un 27enne albanese con tre etti e mezzo di marijuana in casa: la perquisizione domiciliare della squadra Mobile era scattata nel contesto della notifica al giovane di un mandato di arresto europeo dal Belgio per stupefacenti.