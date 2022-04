Covid. Dal 1° maggio potrebbe cambiare tutto: green pass non più obbligatorio e mascherine solo in alcuni casi

Dal 1° maggio potrebbe cambiare tutto o quasi nella lotta al Covid. Via il green pass quasi ovunque e mascherina al chiuso solo in alcuni luoghi. Le nuove regole sono attualmente allo studio e a breve il governo Draghi dovrebbe formalizzarle.

Green pass – Dal 1° maggio la certificazione verde rimarrebbe per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione ma non sarà necessaria per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Unica eccezione, per chi opera negli ospedali e nelle Rsa: per loro dovrebbe restare la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.

Secondo le nuove regole l’eliminazione del green pass riguarderebbe l’accesso ai luoghi di lavoro, ai bar e ristoranti anche al chiuso, l’accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e agli eventi sportivi. Stesso discorso per i mezzi di trasporto. Riguarderebbe anche le palestre e i centri benessere, i convegni e congressi, i centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso. E ancora sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, feste al chiuso e discoteche. Infine i corsi, i concorsi pubblici.

Mascherine – Sui mezzi del trasporto pubblico come bus, metropolitane e tram resterà la FFP2 e lo stesso orientamento potrebbe prevalere per aerei, treni e navi. Per assistere agli spettacoli al chiuso si dovrà usare ancora la mascherina. Nel settore della ristorazione non sarà più necessaria la protezione. Negli stadi via la mascherina visto che si sta all’aperto, l’orientamento del governo è invece di mantenerla nei palazzetti dello sport.

Il governo è orientato a non rimuovere fino a giugno l’obbligo di mascherine al chiuso nei luoghi di lavoro e negli uffici pubblici dove più intenso è il contatto con i cittadini e dove non è possibile mantenere il distanziamento tra le persone. L’ipotesi più probabile è che ci si possa togliere la mascherina per entrare nei negozi. Potrebbe rimanere obbligatoria per la grande distribuzione o comunque se si crea affollamento.