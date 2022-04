Inaugurati i giardini di Myrna a Castiglione di Cervia

Nella giornata del 25 aprile si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dei Giardini di Myrna, in via Ragazzena 37 a Castiglione, alla presenza del Sindaco Massimo Medri e delle autorità locali.

I Giardini nascono in memoria di Myrna Medri e sono stati realizzati dalla Fondazione Medri Marzorati per celebrare la passione di Myrna per la natura e la botanica.

I lavori durati meno di un anno si sono conclusi circa un mese fa ed il parco è stato aperto con l’iniziativa Tulilove, che ha permesso a migliaia di persone di raccogliere coloratissimi tulipani olandesi con il proprio bulbo per una nuova fioritura.

Durante l’inaugurazione il Sindaco ha espresso entusiasmo per questo progetto che arricchisce la città di Cervia.

La Presidente della Fondazione ha ringraziato le autorità intervenute e le persone che hanno contribuito alla realizzazione.

I Giardini ospiteranno eventi culturali e ricreativi. Fino al 28 aprile sarà possibile visitare la mostra gli sguardi della guerra di Francesco Girardi, reportage sui profughi ucraini al confine con la Polonia.