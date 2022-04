Incidente mortale a Camerlona. Aperto fascicolo per omicidio stradale aggravato da guida in stato di ebbrezza

In seguito al tragico incidente verificatosi lungo l’Adriatica, all’altezza di Camerlona, tra sabato 23 e domenica 24 aprile, in cui ha perso la vita Desirè Baldi, diciannovenne di Argenta, il Pm di turno Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per “omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza”. La notizia è riportata dall’Ansa Emilia Romagna.

A seguito dei controlli disposti dopo l’incidente, la 22enne che si trovava al volante dell’auto su cui viaggiavano 4 giovani, è risultata positiva all’esame alcolemico con un valore di poco superiore a 1, cioè oltre il doppio di quello consentito per mettersi alla guida.

La ragazza, anche lei di Argenta e amica del cuore della giovane deceduta, era alla guida di una Citroen C3 che, finita fuori strada, ha terminato la corsa in un campo, ruote all’aria. L’auto ha impattato prima a destra contro il guard-rail e poi si è ribaltata più volte fuori dalla carreggiata opposta. Nell’impatto, purtroppo Desirè è finita fuori dall’abitacolo.

Quando i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere i ragazzi, per la 19enne non c’è stato nulla da fare. Due giovani sono stati portati all’ospedale di Ravenna in condizioni non gravi, un altro al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.