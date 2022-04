Massa Lombarda. Martedì 26 aprile Consiglio Comunale su “Disagi raccolta rifiuti, situazione marciapiedi e ricariche auto elettriche”

Martedì 26 aprile alle ore 20,30 è convocato il Consiglio Comunale di Massa Lombarda, che si svolgerà presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Matteotti, 16 a Massa Lombarda.

Tra i punti dell’ordine del giorno ci sono: Nomina del Revisore unico dei conti 2022 – 2025 e determinazione del compenso; Risposta ad Interpellanza presentata dai Gruppi Consiliari “Il futuro in comune”, “Uniti per Massa Lombarda” e “Gruppo misto”, “Sio disagi e disservizi non piu’ accettabili sul territorio di Massa Lombarda riconducibili a Hera”; Risposta ad interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Sig.ri Dosi Roberto e Macagnino Daniele “Colonnine per la ricarica delle auto elettriche”; Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Sig. Dosi Roberto “Migliorando la situazione dei merciapiedi facciamo la mobilità del cittasino e si migliora il decoro urbano”.

Tutti i punti dell’ordine del giorno sono consultabili sul sito del Comune di Massa Lombarda al seguente link: https://www.comune.massalombarda.ra.it/Comune/Notizie/Consiglio-Comunale-Martedi-26-aprile-ore-20.30

La seduta sarà fruibile in streaming al seguente link: https://www.magnetofono.it/streaming/massalombarda/