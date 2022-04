Sulla statale 16 Adriatica si ribalta un mezzo per il trasporto dei cavalli, per fortuna senza conseguenze

Curioso incidente per fortuna senza gravi conseguenze – né per gli uomini né per gli animali – nella tarda mattinata di oggi 27 aprile sulla statale 16 Adriatica, quando un mezzo per il trasporto dei cavalli che con ogni probabilità doveva raggiungere Le Siepi di Milano Marittima per un concorso, si è sganciato dal vettore di trasporto principale a causa della rottura del gancio. Il rimorchio per i cavalli a quel punto ha continuato la sua corsa per un po’, sbandando e poi inclinandosi su un fianco sulla carreggiata.

Non ci sono state conseguenze, se non il blocco del traffico sulla statale per recuperare il mezzo ingombrante.