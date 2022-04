Crollo chiusa “San Bartolo”. Rinviati a giudizio nove persone per “omicidio colposo e crollo colposo di costruzioni”

Rinviati a giudizio i nove indagati per il crollo della chiusa di “San Bartolo”, lungo il fiume Ronco, in cui morì tragicamente, nell’ottobre del 2018, Danilo Zavatta, tecnico della Protezione civile durante un sopralluogo.

Nel processo, il cui inizio è previsto per il 24 ottobre 2022, dovranno difendersi da accuse di “omicidio colposo e crollo colposo di costruzioni “. È quanto ha deciso, ieri 27 aprile, il giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti. La notizia è riportata dai quotidiani locali, Corriere di Romagna e Il Resto del Carlino, in edicola quest’oggi, nelle pagine di cronaca locale.

La moglie, la figlia minorenne e i genitori di Zavatta sono stati ammessi dal giudice come parti civili, che ha accolto anche la richiesta dell’agriturismo “La Ravegnana”, per danni dovuti ai mancati incassi, per la chiusura del tratto di statale.

Tra gli imputati giuridici, oltre alle ditte coinvolte nei lavori della diga, vi sono anche la Regione Emilia Romagna, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile di Bologna, di Ravenna e Forlì-Cesena.