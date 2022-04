Fiaccolata per la Pace e il Lavoro a Solarolo

Riprende la tradizionale fiaccolata a Solarolo il 29 aprile, per celebrare le due date del 25 aprile e del 1° maggio, nel binomio Pace e Lavoro. Dirimente più che mai è oggi proprio la prima, la richiesta di Pace, col mondo intero in ansia per quel che succede in Ucraina, sull’orlo di un nuovo conflitto mondiale.

All’iniziativa, organizzata dalla federazione di Ravenna di Rifondazione Comunista, aderiscono tante altre realtà della politica e dell’associazionismo: il PCI, Potere al Popolo, La Comune, la Consulta Provinciale Antifascista, la CGIL, l’ARCI, l’ANPI e l’associazione di amicizia Italia-Cuba.

Il ritrovo, per chi intende partecipare, è in piazza del Popolo a Solarolo, dalle 20 si succederanno gli interventi dei partiti e delle associazioni; poi, alle 22, al termine del corteo, vino, ciambella e musica col maestro Gianni Carnevali.

Tutta la cittadinanza è invitata.